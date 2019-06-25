Antalya'da yangın
Antalya'nın Alanya ve Gazipaşa ilçelerinini birbirine bağlayan Haçbel mevkisinde yangında 100 dönüm makilik alan ve orman yandı.
Antalya'nın Alanya ve Gazipaşa ilçelerinini birbirine bağlayan Haçbel mevkisinde yangında 100 dönüm makilik alan ve orman yandı.
Kaynak: AA
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