Antalya'da yangın

Antalya'da yangın

Antalya'nın Alanya ve Gazipaşa ilçelerinini birbirine bağlayan Haçbel mevkisinde yangında 100 dönüm makilik alan ve orman yandı.

Antalya'da yangın

Antalya'nın Alanya ve Gazipaşa ilçelerinini birbirine bağlayan Haçbel mevkisinde yangında 100 dönüm makilik alan ve orman yandı.

Kaynak: AA
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