Antalya'da yanan tırın dorsesinde hasar oluştu Antalya'nın Akseki ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan tırın dorsesinde hasar oluştu.

Antalya'nın Akseki ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan tırın dorsesinde hasar oluştu.

Yaşar Ünlü idaresindeki beton direk yüklü 42 BBM 35 plakalı tırın, Konya-Antalya kara yolu Taşlıca Mahallesi mevkisinde seyir halindeyken dorse kısmı yanmaya başladı.

Alevleri fark ederek, tırı yolun kenarına park eden sürücü Ünlü, yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, tırın dorsesinde hasar oluştu.

Kaynak: AA