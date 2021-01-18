Antalya'da yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Antalya'da yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

18.01.2021 17:31 | Son Güncelleme: 18.01.2021 17:34
Antalya'da yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Antalya'nın Alanya ilçesinde çalıştırıldığı sırada aniden alev alan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde çalıştırıldığı sırada aniden alev alan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kızlarpınarı Mahallesi Belen Sokak'ta ismi öğrenilemeyen sürücünün çalıştırdığı park halindeki bir otomobil, henüz bilinmeyen nedenle motor kısmından yanmaya başladı.

Araçtan inen sürücü otomobilini kendi imkanlarıyla söndüremeyince itfaiyeden yardım istedi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Donald Trump Nikol Paşinyan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu İrem Derici Aleyna Tilki Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Arda Turan Erol Bulut Mesut Özil Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Kaza Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya'da yanan otomobil kullanılamaz hale geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 17:41:13. #1.15#
title