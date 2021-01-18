Antalya'da yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Antalya'nın Alanya ilçesinde çalıştırıldığı sırada aniden alev alan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kızlarpınarı Mahallesi Belen Sokak'ta ismi öğrenilemeyen sürücünün çalıştırdığı park halindeki bir otomobil, henüz bilinmeyen nedenle motor kısmından yanmaya başladı.

Araçtan inen sürücü otomobilini kendi imkanlarıyla söndüremeyince itfaiyeden yardım istedi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt