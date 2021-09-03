Antalya'da yamaç paraşütüyle kayalıklara düşen kişi kurtarıldı
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Antalya'da yamaç paraşütüyle kayalıklara düşen kişi kurtarıldı

Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel

Alanya ilçesinde yamaç paraşütüyle kayalıklara düşen kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alanya ilçesinde yamaç paraşütüyle kayalıklara düşen kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Yassı Tepe mevkisinde yamaç paraşütüyle atlayan Ersin Cömert, kısa süre sonra kayalıklara düştü.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye AKUT, UMKE itfaiye, polis, sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı helikopterle bölgeden alınarak, Kestel Mahallesi'nde bulanan piste götürülen Cömert, ilk müdahalesinin ardından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Antalya'da yamaç paraşütüyle kayalıklara düşen kişi kurtarıldı
Antalya'da yamaç paraşütüyle kayalıklara düşen kişi kurtarıldı
Antalya'da yamaç paraşütüyle kayalıklara düşen kişi kurtarıldı
Antalya'da yamaç paraşütüyle kayalıklara düşen kişi kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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