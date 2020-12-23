Antalya'da yamaç paraşütçüsü ve yolcusunun zor anları
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Antalya'da yamaç paraşütçüsü ve yolcusunun zor anları

23.12.2020 10:36 | Son Güncelleme: 23.12.2020 11:05

Antalya'da yasağa rağmen varyant falezler yamaç paraşütçülerine ev sahipliği yaptı.

Antalya'da yasağa rağmen varyant falezler yamaç paraşütçülerine ev sahipliği yaptı. Rüzgar nedeniyle güçlük çeken bir paraşütçü ve yolcusu çocuk, ilk denemesinde kalkamadan savrulup düşerken ikinci denemede diğer sporcuların da yardımıyla uçabildi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün talebi üzerine Antalya Valiliği ambulans helikopter, sahil güvenlik ve polis helikopterlerinin uçuş güzergahı olduğu gerekçesiyle varyantlar üzerinde yamaç paraşütü yapmayı yasaklamıştı. Yasağın ardından uçuşlara devam eden sporculara uyarının ardından cezalar yazılmıştı. Yasağa rağmen güneşli ve uygun havayı fırsat bilen adrenalin tutkunu bir grup sporcu soluğu varyantta aldı. Amatör sporcular sahilde uçuş denemeleri yaptı. Bir sporcu ve önündeki yolcusu çocuk, arkadaşlarının yardımıyla paraşütü açmayı başardı. Tam uçmaya hazırlanan ikilinin paraşütü ters rüzgarla terastaki vatandaşların üzerine düştü. Kendileri de paraşütün iplerine dolan sporcunun önündeki çocuk havalamadan yere düştü. Çocuk ve sporcu bir sonraki denemelerinde arkadaşlarının da yardımıyla havalanmayı başardı. Bir diğer sporcu ise teras korkuluklarının üzerinden son anda geçerek havalanabildi. 5 sporcu yaklaşık yarım saatlik uçuşlarını sorunsuz tamamlayarak, bazıları havalandığı yere bazıları ise sahile iniş yaptı. Gün batımında falezler üzerinde uçan paraşütçüleri vatandaşlar da ilgiyle izledi. Sporcuların yamaç paraşütü heyecanı cep telefonu kameralarına yansıdı.

(İHA)

Antalya'da yamaç paraşütçüsü ve yolcusunun zor anları
Antalya'da yamaç paraşütçüsü ve yolcusunun zor anları
Antalya'da yamaç paraşütçüsü ve yolcusunun zor anları
Antalya'da yamaç paraşütçüsü ve yolcusunun zor anları
Antalya'da yamaç paraşütçüsü ve yolcusunun zor anları
Antalya'da yamaç paraşütçüsü ve yolcusunun zor anları
Antalya'da yamaç paraşütçüsü ve yolcusunun zor anları
Antalya'da yamaç paraşütçüsü ve yolcusunun zor anları
Antalya'da yamaç paraşütçüsü ve yolcusunun zor anları
Antalya'da yamaç paraşütçüsü ve yolcusunun zor anları
Antalya'da yamaç paraşütçüsü ve yolcusunun zor anları
Antalya'da yamaç paraşütçüsü ve yolcusunun zor anları
Antalya'da yamaç paraşütçüsü ve yolcusunun zor anları
Antalya'da yamaç paraşütçüsü ve yolcusunun zor anları
Antalya'da yamaç paraşütçüsü ve yolcusunun zor anları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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