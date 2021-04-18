Antalya'da yalnız yaşayan kişi ölü bulundu
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Antalya'da yalnız yaşayan kişi ölü bulundu

Antalya'da yalnız yaşayan kişi ölü bulundu
Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Güncel

Muratpaşa ilçesinde bir kişi, yalnız yaşadığı evde ölü olarak bulundu.

Muratpaşa ilçesinde bir kişi, yalnız yaşadığı evde ölü olarak bulundu.

Sedir Mahallesi 732. Sokak'ta bir apartmanın altında, dükkandan bozma tek odalı evde yaşayan 61 yaşındaki Nihat Büyüten'den haber alamayan komşuları, kapısı aralık olan ikameti kontrol etti. Büyüten'i yerde hareketsiz yatarken bulan komşuları, 112 Acil Servis'e haber verdi.

Sağlık ekibi, Büyüten'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Büyüten'in iki hafta önce yine kendisinden haber alamayan komşularının çağırdığı polislere, o gün kapıyı açıp iyi olduğunu söylediği öğrenildi.

Bir hafta kadar önce öldüğü değerlendirilen Nihat Büyüten'in cenazesi, polisin incelemesinin ardından ölüm sebebinin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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