Antalya'da yaklaşık 5 milyonluk market yangını
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Antalya'da yaklaşık 5 milyonluk market yangını

Antalya'da yaklaşık 5 milyonluk market yangını Büyük pank yaşanan yangında sağlan kalan ürünleri mahalleli imece usulü kurtarmaya çalıştı Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangında iki katlı maket kullanılamaz hale geldi Antalya'da elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangında...

06.06.2020 13:45 | Son Güncelleme: 06.06.2020 13:50

Antalya'da yaklaşık 5 milyonluk market yangını

Büyük pank yaşanan yangında sağlan kalan ürünleri mahalleli imece usulü kurtarmaya çalıştı

Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangında iki katlı maket kullanılamaz hale geldi

ANTALYA - Antalya'da elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangında iki katlı market kullanılamaz hale geldi. Mahalleli imece usulü iş yerinde kalan malzemeleri kurtarmaya çalışırken, zararın yaklaşık 5 milyon olduğu belirtildi.

Edinilen bilgiye göre yangın sabaha karşı Kepez ilçesi Mehmet Akif Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi üzerindeki iki katlı bir markette çıktı. Hasan Çevik'in sahibi olduğu markette sabaha karşı elektrik kontağından çıktığı ileri sürülen bir yangın başladı. Üst katta başlayan yangın kısa sürede tüm yapıyı sardı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Küçük çapta patlamaların yaşandığı markette, yanıcı maddelerinde olmasıyla alevler kısa sürede büyüdü. İtfaiye yaklaşık 3 saatlik müdahaleyle yangını söndürdü. Havanın aydınlanmasıyla birlikte market sahibi ve akrabaları zarar görmeyen malzemeleri kurtarmak için çalışma başlattı. Yanan raf ve malzemeler belediye ekipleri ile mahallelinin yardımıyla dışarı çıkartıldı. Yaklaşık 5 milyon zararı olan ve 20 yıllık işletmesi küle dönen Hasan çevik ise çalışmaları üzüntülü gözlerle izledi. Yangında üst katlardaki dairelerde zarar gördü. Sağlam kurtarılan malzemeler ise binanın bahçesine taşındı.

"Zarar büyük"

Market sahibinin kuzeni Ali Çevik, " Yangının başladığını alarmla öğrendik. Kapıyı açınca alevler daha da büyüyor. İtfaiyeye haber verildi. Üst katlarda zarar gördü. Çok büyük zarar var ama can kaybımız yok."dedi.

Antalya'da yaklaşık 5 milyonluk market yangını

Kaynak: İHA

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