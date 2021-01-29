Antalya'da yaklaşık 12 milyon boş makaron ele geçirildi

Antalya'da 11 milyon 966 bin boş makaron ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Kepez ilçesi Göksu Mahallesi'ndeki bir depoda ve kamyonette arama yaptı. Aramalarda 11 milyon 966 bin boş makaron, bin 800 nargile kömürü, 984 sigara sarma makinesi ile bandrol sökmede kullanılan sprey ve ısıtıcı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

Ele geçirilin makaronların piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 500 bin lira olduğu belirtilen açıklamada, "Depoda ele geçirilen ürünler incelendiğinde şüphelilerin vergi ödememek için makaron kutuları üzerinde bulunan bandrolleri özel usuller ile söktükleri ve tekrar kullandıkları anlaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek