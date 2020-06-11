Antalya'da yakın temas olmayan sporların yapıldığı merkezlerin çalışmasına izin Antalya'da yakın temas olmayan sporların yapıldığı merkezlerin seyircisiz olarak yeniden faaliyette bulunmalarına karar verildi.

Antalya'da yakın temas olmayan sporların yapıldığı merkezlerin seyircisiz olarak yeniden faaliyette bulunmalarına karar verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede alınan önlemleri görüşmek amacıyla toplandı.

Kurul, Türkiye Süper Lig futbol maçlarının başlayacak olmasını göz önüne alarak kentteki futbol, basketbol, voleybol, tekvando, güreş ve karate gibi sporların yapıldığı ve bir süredir kapalı olan merkezlerin durumu hakkında karara vardı.

Kurul, geçici süreliğine kapatılan spor merkezleri ve tesislerin tekvando, karate, judo, boks, güreş gibi yakın temas gerektiren bireysel spor branşları dışındaki faaliyetlerini seyirci olmadan sürdürmek üzere hizmet verebileceklerine oy birliği ile karar verdi.

Açıklamada, bu kararın denetiminin ilgili kolluk birimleri ile belediyeler tarafından yapılacağı aktarıldı.

Kaynak: AA