Antalya'da Yakalanan Fetö Firarisi Tutuklandı

Antalya'da Yakalanan Fetö Firarisi Tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yakalanan şüpheli tutuklandı.

Antalya'da Yakalanan Fetö Firarisi Tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yakalanan şüpheli tutuklandı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Bylock programı kullandığı tespit edilen firari H.A, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen H.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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