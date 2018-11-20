Antalya'da Yakalanan Fetö Firarisi Tutuklandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yakalanan şüpheli tutuklandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yakalanan şüpheli tutuklandı.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Bylock programı kullandığı tespit edilen firari H.A, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen H.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.