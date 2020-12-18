Antalya'da yakalama kararı bulunan 91 kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Antalya'da yakalama kararı bulunan 91 kişi gözaltına alındı

18.12.2020 20:45 | Son Güncelleme: 18.12.2020 20:45
Antalya'da yakalama kararı bulunan 91 kişi gözaltına alındı

Antalya'da yakalama kararı bulunan 91 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da yakalama kararı bulunan 91 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışma yaptı.

Belirlenen adreslere 124 personelin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 91 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Donald Trump Süleyman Soylu Mustafa Varank Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Haluk Levent Serdar Ortaç Hakan Taşıyan Birkan Sokullu
Spor Ali Koç Fatih Terim Pierre Webo Samet Aybaba Kylian Mbappe
Tüm Haberler Türk Karar Beşiktaş Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya'da yakalama kararı bulunan 91 kişi gözaltına alındı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 20:48:31. #1.15#
title