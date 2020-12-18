Antalya'da yakalama kararı bulunan 91 kişi gözaltına alındı
18.12.2020 20:45 | Son Güncelleme: 18.12.2020 20:45
Antalya'da yakalama kararı bulunan 91 kişi gözaltına alındı.
Antalya'da yakalama kararı bulunan 91 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışma yaptı.
Belirlenen adreslere 124 personelin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 91 kişi yakalandı.
Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam