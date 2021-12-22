Antalya'da aranan firari 2 hükümlü yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında arama kararı bulunan kişilere yönelik kentte operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, "hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak ve kasten yaralama" suçundan hakkında 13 yıl 3 ay hapis cezası bulunan A.T, "uyuşturucu madde ticareti, yasa dışı kenevir ekimi, cinsel taciz, ateşli silah ve mermi bulundurma" suçlarından hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan H.İ. ve hakkında yakalama kararı bulunan İ.A. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen hükümlüler A.T. ve H.İ. işlemlerinin ardından cezaevine gönderilirken, İ.A. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.