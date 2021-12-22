Antalya'da aranan firari 2 hükümlü yakalandı - Haberler
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Antalya'da aranan firari 2 hükümlü yakalandı

Antalya'da aranan firari 2 hükümlü yakalandı
AA / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Güncel

Antalya'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

ANTALYA (AA) - Antalya'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında arama kararı bulunan kişilere yönelik kentte operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, "hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak ve kasten yaralama" suçundan hakkında 13 yıl 3 ay hapis cezası bulunan A.T, "uyuşturucu madde ticareti, yasa dışı kenevir ekimi, cinsel taciz, ateşli silah ve mermi bulundurma" suçlarından hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan H.İ. ve hakkında yakalama kararı bulunan İ.A. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen hükümlüler A.T. ve H.İ. işlemlerinin ardından cezaevine gönderilirken, İ.A. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Antalya'da aranan firari 2 hükümlü yakalandı

Antalya'da aranan firari 2 hükümlü yakalandı

Antalya'da aranan firari 2 hükümlü yakalandı

AA / Tahsin Küçükkaraca - Son Dakika Haberleri

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