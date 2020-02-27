Antalya'da yakalama emri bulunan 16 şahıs yakalandı
Haberler » 3. Sayfa » Antalya'da yakalama emri bulunan 16 şahıs yakalandı - Haberler

Antalya'da yakalama emri bulunan 16 şahıs yakalandı

Antalya'da çeşitli suçlardan aranan ve hakkında yakalama kararı bulunan 16 şahıs yakalandı.

27.02.2020 11:46 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:46
Antalya'da yakalama emri bulunan 16 şahıs yakalandı

'da çeşitli suçlardan aranan ve hakkında yakalama kararı bulunan 16 şahıs yakalandı.


Serik İlçe görevlilerince yapılan çalışmalarda, haklarında uyuşturucu madde kullanmak, yaralamak, yetkisiz olarak belirli alanlara girmek, hırsızlık, ormanlık alan işgali, kişisel verileri ele geçirmek, tehdit, mala zarar vermek, Askeri Ceza Kanunu'na Muhalefet gibi çeşitli suçlardan aranan İ.Ö., S.K. C.O. A.G. H.B. A.Y. M.K.Y. N.A. Ş.G. V.İ. H.H.A. K.Ç. H.Y. İ.K. E.D. ve M.E. olmak üzere toplam 16 şahıs yakalandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler