Antalya'da yağmurda kaybolan plakalar refüjde sergilendi - Haberler

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Antalya'da yağmurda kaybolan plakalar refüjde sergilendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Antalya'da yağmurda kaybolan plakalar refüjde sergilendi

Antalya'da aşırı yağışın ardından sel sularına karışan araç plakaları refüjde sergilendi.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da aşırı yağışın ardından sel sularına karışan araç plakaları refüjde sergilendi.

Antalya'da dün gece etkili olan şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kentin farklı noktalarında yollar su altında kaldı. Araçların göle dönen yollarla güçlükle ilerleyebildi. Su baskınında onlarca aracın plakası ise yağmur sularına karıştı ve sürüklendi. Toros Mahallesi Ekpo Parkı yanındaki yolda düşen plakalar vatandaşlar tarafından toplanarak refüje serildi. Bazı plakalar ise ağaçların yıkılmaması için konulan çitlere takıldı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların ardından vatandaşlar plakalarını bulunan yerden aldı. - ANTALYA

Antalya'da yağmurda kaybolan plakalar refüjde sergilendi

Antalya'da yağmurda kaybolan plakalar refüjde sergilendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Tragger, Antalya, Sel, su, Yerel, Haberler

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