Antalya'da yağmur ve rüzgar etkili oldu (4)
Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç - Haberler | Güncel
MAHSUR KALAN 14 KİŞİ KURTARILDIAntalya'nın Serik ilçesinde bir odun deposunda mahsur kalan 14 kişi, ekiplerin 2 saat süren çalışmasının ardından kurtarıldı.
ANTALYA (DHA) - MAHSUR KALAN 14 KİŞİ KURTARILDI
Antalya'nın Serik ilçesinde bir odun deposunda mahsur kalan 14 kişi, ekiplerin 2 saat süren çalışmasının ardından kurtarıldı. Kurtarılanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),