Antalya'da yağmur ve rüzgar etkili oldu (4) - Haberler
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Antalya'da yağmur ve rüzgar etkili oldu (4)

Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç - Haberler | Güncel
Antalya'da yağmur ve rüzgar etkili oldu (4)

MAHSUR KALAN 14 KİŞİ KURTARILDIAntalya'nın Serik ilçesinde bir odun deposunda mahsur kalan 14 kişi, ekiplerin 2 saat süren çalışmasının ardından kurtarıldı.

ANTALYA (DHA) - MAHSUR KALAN 14 KİŞİ KURTARILDI

Antalya'nın Serik ilçesinde bir odun deposunda mahsur kalan 14 kişi, ekiplerin 2 saat süren çalışmasının ardından kurtarıldı. Kurtarılanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),


Antalya'da yağmur ve rüzgar etkili oldu (4)

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