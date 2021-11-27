Antalya'da yağmur ve rüzgar etkili oldu (3)

15 ÇALIŞAN, ODUN DEPOSUNDA MAHSUR KALDI

Antalya'nın Serik ilçesinde, Su Baskını nedeniyle bazı mahallelerin ulaşım bağlantı yolları kapandı. Kökez Mahallesi Yazır mevkisinde yol üzerinde bulunan bir odun deposundaki 15 çalışan, depoda mahsur kaldı. İş yeri sahiplerinin 112'den yardım istemesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Depoda mahsur kalanları kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç - Son Dakika Haberleri

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