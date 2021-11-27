Antalya'da yağmur ve rüzgar etkili oldu (3)
Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç - Haberler | Güncel
15 ÇALIŞAN, ODUN DEPOSUNDA MAHSUR KALDIAntalya'nın Serik ilçesinde, su baskını nedeniyle bazı mahallelerin ulaşım bağlantı yolları kapandı.
15 ÇALIŞAN, ODUN DEPOSUNDA MAHSUR KALDI
Antalya'nın Serik ilçesinde, Su Baskını nedeniyle bazı mahallelerin ulaşım bağlantı yolları kapandı. Kökez Mahallesi Yazır mevkisinde yol üzerinde bulunan bir odun deposundaki 15 çalışan, depoda mahsur kaldı. İş yeri sahiplerinin 112'den yardım istemesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Depoda mahsur kalanları kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç - Son Dakika Haberleri
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