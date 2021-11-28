ANTALYA'DA YAĞMUR VE RÜZGAR ETKİLİ OLDU - Haberler
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ANTALYA'DA YAĞMUR VE RÜZGAR ETKİLİ OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da şiddetli yağış ve rüzgar öğleden sonra etkisini gösterdi.

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da şiddetli yağış ve rüzgar öğleden sonra etkisini gösterdi. Rüzgar nedeniyle Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluştu.

Meteorolojinin 'turuncu kod' ile uyardığı Antalya'da beklenen şiddetli yağış ve rüzgar öğleden sonra etkili oldu. Kent genelinde aralıkla etkili olan yağmura sokakta yakalananlar sığınacak yer aradı. Yollarda oluşan su birikintileri ise seyir halindeki araç sürücülerine zor anlar yaşattı.

Konyaaltı Sahili'nde ise şiddetli rüzgar nedeniyle dev dalgalar oluştu. Dalgalara ve rüzgara rağmen gelen az sayıda kişi sahilde yürüdü. Bazıları ise denizin bu halini görünce cep telefonları ile fotoğraf çekti.

Metrekareye 100 kilogram düşmesi beklenen yağmurun yarın öğle saatlerine kadar kent merkezinde ve özellikle doğu ilçelerinde etkili olması bekleniyor.

ANTALYA'DA YAĞMUR VE RÜZGAR ETKİLİ OLDU

ANTALYA'DA YAĞMUR VE RÜZGAR ETKİLİ OLDU

ANTALYA'DA YAĞMUR VE RÜZGAR ETKİLİ OLDU

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