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Antalya'da yağmur ve rüzgar etkili oldu

Demirören Haber Ajansı / Semih Ersözler - Haberler | Güncel

ANTALYA'da beklenen kuvvetli yağış ve rüzgar öğleden sonra etkisini gösterdi.

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da beklenen kuvvetli yağış ve rüzgar öğleden sonra etkisini gösterdi. Rüzgar nedeniyle Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluştu.

Meteorolojinin 'turuncu kod' ile uyardığı Antalya'da beklenen şiddetli yağış ve rüzgar, öğleden sonra etkili oldu. Kent genelinde aralıkla etkili olan yağmura sokakta yakalananlar sığınacak yer aradı. Yollarda oluşan su birikintileri ise seyir halindeki araç sürücülerine zor anlar yaşattı.Konyaaltı Sahili'nde ise kuvvetli rüzgar nedeniyle dev dalgalar oluştu. Dalgalara ve rüzgara rağmen, az sayıda kişi geldikleri sahilde yürüdü. Bazıları ise denizin bu durumunu cep telefonlarıyla fotoğrafladı. Metrekareye 100 kilogram düşmesi beklenen yağmurun, yarın öğle saatlerine kadar kent merkezinde ve özellikle kentin doğu ilçelerinde etkili olması bekleniyor.


Antalya'da yağmur ve rüzgar etkili oldu

Antalya'da yağmur ve rüzgar etkili oldu

Antalya'da yağmur ve rüzgar etkili oldu

Antalya'da yağmur ve rüzgar etkili oldu

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