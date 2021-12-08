Antalya'da yağmur ve fırtınada, yaklaşık 2 bin dönüm tarım alanı zarar gördü

DÖŞEMEALTI, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da yağmur ve fırtınanın ardından zarar gören tarım alanlarında hasar tespitine başlandı. Antalya Ziraat Odası'nın ilk tespitlerine göre 5 ilçede 1500- 2000 dönüm arasında tarım alanının zarar gördüğü kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'turuncu kod' ile uyardığı Antalya'da dün gün boyunca fırtına ve şiddetli yağmur etkili oldu. Fırtınanın hızı Kemer ilçesinde 130 kilometreye ulaşırken, yağış en çok metrekareye 206 kilogram ile Döşemealtı'na düştü.

Serik ilçesi Belek bölgesinde çilek üretimi yapan Ahmet Kol, 30 yıldır çiftçilik yaptıklarını, 7 dönüm çilek serasının naylonlarının fırtına nedeniyle tamamen yırtıldığını söyledi. Kilosu 20-25 lira civarında olan çileğinin tamamen su altında kaldığını belirten Kol, "Ürün olarak zararım 60-70 bin lira civarında. Bir tünel seranın naylon örtüsü bugün 700 lira. Naylon örtüsü ve ürün maliyetiyle birlikte ortalama kaybım 100 bin lira. Çilekler yağmur nedeniyle dipten çürüyeceği için tamamen sökülüp çöpe dökülecek" diye konuştu.