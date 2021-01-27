Antalya'da yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi (3)
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Antalya'da yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi (3)

27.01.2021 11:59 | Son Güncelleme: 27.01.2021 12:03
Antalya'da yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi (3)

ARAÇLAR GÖLE DÖNEN YOLLARDA MAHSUR KALDIAntalya'da dün geceden itibaren etkili olan kuvvetli yağmur ve fırtına nedeniyle araçlar suda mahsur kaldı, ağaçlar yerinden sökülerek devrildi.

ARAÇLAR GÖLE DÖNEN YOLLARDA MAHSUR KALDI

Antalya'da dün geceden itibaren etkili olan kuvvetli yağmur ve fırtına nedeniyle araçlar suda mahsur kaldı, ağaçlar yerinden sökülerek devrildi. Aşırı yağış nedeniyle Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi içinde suda kalan bir otomobil, güvenlik görevlilerinin yardımıyla servise çekildi. Üniversite kütüphanesi önünde yer alan ve çeyrek asırlık olduğu belirtilen ağaç yerinden sökülerek, devrildi.

TÜRK BAYRAĞINI KEPÇEYLE KURTARDILARSerik'e bağlı Boğazkent Mahallesi Boğaz mevkii Balıkçı Barınağı yakınlarında etkili olan fırtına, gönderdeki Türk bayrağının bir bağlantısını kopardı. Diğer bağlantısıyla fırtınaya direnmeye çalışan bayrağı gören Furkan Karakuş ve Yaşar Eğirdir duruma müdahale etti. Furkan Karakuş'un kullandığı iş makinesinin kepçesine çıkan Yaşar Eğirdir, yaklaşık 5 metrelik gönderdeki bayrağı yere düşmeden aldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken Yaşar Eğirdir, "Bayrak direği devrilmek üzereydi. Bunu görünce arkadaşımı aradım kepçesi ile geldi. Ben de kepçenin ucuna çıkarak direğe tırmandım. Türk bayrağımızı yere düşmeden kurtardım" dedi.SERALARI SU BASTIÖte yandan Serik ilçesinde etkili olan fırtına ve yağmur nedeniyle bazı seraları su bastı. Başta çilek olmak üzere seraları kısmi su baskınları yaşandı.LİMAN TRAFİĞE KAPATILDIAntalya Liman Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, denizde seyir, can, mal emniyeti ve çevre güvenliği bakımından idari liman sahası içindeki tüm deniz araçlarına yönelik gemi ve deniz aracı trafiği ilgi yönetmeliğin ilgili maddesine istinaden dün gece saat 22.30 itibari ile geçici olarak deniz trafiğine kapatıldığı bildirildi.

Bülent TATOĞULLARI- Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),


Antalya'da yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi (3)
Antalya'da yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi (3)
Antalya'da yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi (3)
Antalya'da yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi (3)
Antalya'da yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi (3)
Antalya'da yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi (3)
Antalya'da yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi (3)
Antalya'da yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi (3)
Antalya'da yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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