Antalya'da yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor (2)
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Antalya'da yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor (2)

27.01.2021 10:45 | Son Güncelleme: 27.01.2021 10:52
Antalya'da yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor (2)

METREKAREYE 180 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ, RÜZGAR 132 KİLOMETRE HIZA ULAŞTIAntalya'da hayatı olumsuz etkileyen yağmur ve fırtınanın akşam saatlerine kadar etkisini devam ettirmesi bekleniyor.

METREKAREYE 180 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ, RÜZGAR 132 KİLOMETRE HIZA ULAŞTI

Antalya'da hayatı olumsuz etkileyen yağmur ve fırtınanın akşam saatlerine kadar etkisini devam ettirmesi bekleniyor. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre son 24 saatte Döşemealtı'na metrekareye 180.3, Aksu'ya 167.4, Serik'e 161.1, Kumluca'ya 144.3, Demre'ye 115.6, kent merkezine 114.6, Elmalı'ya 113.9, Kemer'e ise 89.4 kilogram yağış düştü.Ağaçlara zarar veren, çöp konteynerlerini deviren rüzgarın hızı Konyaaltı Yeni Liman'da 132.8, kent merkezinde 87.8, Serik'te 82.8, Finike'de 77.4, Döşemealtı'nda 76.3, Elmalı'da 75.6, Manavgat'ta 74.5, Aksu'da 73.4, Kemer'de 67 kilometreye kadar ulaştı.


Antalya'da yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor (2)
Antalya'da yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor (2)
Antalya'da yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor (2)
Antalya'da yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor (2)
Antalya'da yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor (2)
Antalya'da yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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