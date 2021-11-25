Antalya'da yağmur çilek seralarını sular içinde bıraktı

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Serik ilçesinde yağan yağmur, çilek seralarını vurdu.

Serik ilçesine bağlı Çandır Mahallesinde dün gece başlayan yağışlı hava çilek tarlalarını sular altında bıraktı. Çandır Mahallesi Zaimler mevkiinde bir üreticinin seraları aşırı yağıştan etkilendi, yaklaşık 20 sera kısmen zarar gördü.

Sire sahiplerinden Mustafa Eryol, Çandır Mahallesi Zaimler mevkiinde 10 dönüm tarla kiraladığını ve bugün tarlayı kontrol etmeye geldiğini belirterek, "Çandır'da yağış yoktu. Tarlaya geldim, aşırı bir yağış vardı. Serayı su bastı. Yaklaşık 20 tünelimiz zarar gördü. İçindeki suları dışarı attık. Dün gece de yağış vardı ama fazla etkili değildi. Şu an yapacak bir şey yok" diye konuştu. - ANTALYA

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