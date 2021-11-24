ANTALYA (İHA) - Antalya'da çilek seralarını sel vurdu

ANTALYA - Antalya2nın Serik ilçesinde yağan yağmur çilek seralarını vurdu. Serik ilçesine bağlı Çandır mahallesinde dün gece başlayan yağışlı hava çilek tarlalarını sular altında bıraktı. Çandır mahallesi Zaimler mevkisinde bir üreticinin seraları aşırı yağıştan etkilendi, yaklaşık 20 sera kısmen zarar gördü.

Sera sahiplerinden Mustafa Eryol, Çandır Mahallesi Zaimler mevkiinde 10 dönüm tarla kiraladığını ve bugün tarlayı kontrol etmeye geldiğini belirterek "Çandır'da yağış yoktu. Tarlaya geldim, aşırı bir yağış vardı. Seraya su bastı. Yaklaşık 20 tünelimiz zarar gördü. İçindeki suları dışarı attık. Dün gecede yağış vardı ama fazla etkili değildi. Şu an yapacak bir şey yok" diye konuştu.