Antalya'da yağma ve tefecilik operasyonu: 11 gözaltı, 5 tutuklama - Haberler

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Antalya'da yağma ve tefecilik operasyonu: 11 gözaltı, 5 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Antalya'da yağma ve tefecilik operasyonu: 11 gözaltı, 5 tutuklama

Alacaklı oldukları şahıslara baskı ve tehdit uygulayarak tefecilik yaptığı tespit edilen 11 şüpheli Antalya ve Adana'da yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı.

ANTALYA (İHA) - Alacaklı oldukları şahıslara baskı ve tehdit uygulayarak tefecilik yaptığı tespit edilen 11 şüpheli Antalya ve Adana'da yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Antalya ve Adana'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda alacaklı oldukları şahıslara baskı ve tehdit uygulayarak tefecilik yaptığı tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte çok sayıda senet, çek, müştekilere ait bilgilerin yazılı olduğu not kağıtları ile tabanca ve mermi ele geçirildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk erilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken 3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

(İHA)

Antalya'da yağma ve tefecilik operasyonu: 11 gözaltı, 5 tutuklama

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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