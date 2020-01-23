Antalya'da yağma ve şantaj iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı
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Antalya'da yağma ve şantaj iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'da bir emlakçıya şantaj yapıp parasını gasbettikleri öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

23.01.2020 17:12 | Son Güncelleme: 23.01.2020 17:12
Antalya'da yağma ve şantaj iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı

'da bir emlakçıya şantaj yapıp parasını gasbettikleri öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine başvuran emlakçı M.E.U, daire satmaya çalıştığı kişilerin kendisine "elimizde görüntülerin var" diye şantajda bulunarak para istediklerini öne sürdü.

Emlakçı, kendisine şantaj yapan kişilerin kendisini darbederek bir miktar parasını aldığını da iddia etti.

Şikayet üzerine şüpheliler Y.B, S.G, S.A, H.D, F.Ç. ve U.Ç'yi gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından "yağma", "şantaj" ve "cinsel saldırı" suçlamalarıyla adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Kaynak: AA
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