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Antalya'da yağış gece yarısında hızlanacak

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Bugün 18.00'den sonra, özellikle gece yarısı esas yağış miktarı hızlanacak.

11.12.2019 15:23 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:23
Antalya'da yağış gece yarısında hızlanacak

Antalya Valisi , "Bugün 18.00'den sonra, özellikle gece yarısı esas yağış miktarı hızlanacak. Esas yağışı gece alacağız. saat 08.00'e kadar şiddetli yağış devam edecek. Hem Büyükşehir Belediyemiz hem diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızın teyakkuz hali devam edecek." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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