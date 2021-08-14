Antalya'da yabancı uyruklu şahısların sopalı kavgası kamerada
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Antalya'da yabancı uyruklu şahısların sopalı kavgası kamerada

Antalya'da yabancı uyruklu şahısların sopalı kavgası kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da yaklaşık 20 kişilik yabancı uyruklu kişilerin sopalı kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya'da yaklaşık 20 kişilik yabancı uyruklu kişilerin sopalı kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay Kepez ilçesi Göksu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yabancı uyrukları şahısların yoğunlukta bulunduğu bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 20 kişilik grup karşı karşıya geldi. Ellerinde sopaları birbirine savurup vuran grup uzun süre kavga etti. Bazılarının üzerinde tişört bulunmayan yabancı uyruklu kişilerin sopayı birbirlerine bağırarak vurdukları görüldü. Grubun kavgası bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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