Antalya'da yaban keçisi avlayan kişiye 64 bin lira ceza - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da yaban keçisi avlayan kişiye 64 bin lira ceza

AA, Sinan Özmüş - Güncel
 - Güncelleme:
Antalya'da yaban keçisi avlayan kişiye 64 bin lira ceza

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaban keçisi avlayan kişiye 64 bin lira para cezası kesildi.

GAZİPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaban keçisi avlayan kişiye 64 bin lira para cezası kesildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sugözü Mahallesi Çokkoz mevkisinde kaçak yaban keçisi avı yapıldığı ihbarı üzerine bölgede araştırma başlattı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerinin de katıldığı kontroller sırasında, H.Ö.'ye ait 07 UZ 500 plakalı araçta arama yapıldı.

Aramada, derisi yüzülmüş ve poşetlere konulmuş yaban keçisi ile olayda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatlı çift kırma av tüfeği ele geçirildi.

H.Ö.'ye "Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet" suçundan 64 bin lira ceza uygulandı.

AA / Sinan Özmüş - Güncel

Para Cezası, Hisarcık, Gazipaşa, Antalya, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title