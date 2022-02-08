Antalya'da yaban keçisi avlayan kişiye 64 bin lira ceza
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaban keçisi avlayan kişiye 64 bin lira para cezası kesildi.
GAZİPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaban keçisi avlayan kişiye 64 bin lira para cezası kesildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sugözü Mahallesi Çokkoz mevkisinde kaçak yaban keçisi avı yapıldığı ihbarı üzerine bölgede araştırma başlattı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerinin de katıldığı kontroller sırasında, H.Ö.'ye ait 07 UZ 500 plakalı araçta arama yapıldı.
Aramada, derisi yüzülmüş ve poşetlere konulmuş yaban keçisi ile olayda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatlı çift kırma av tüfeği ele geçirildi.
H.Ö.'ye "Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet" suçundan 64 bin lira ceza uygulandı.