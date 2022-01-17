Antalya'da yaban hayatı foto-kapanlara yansıdı
Antalya'da yaban hayatı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yerleştirilen foto-kapanlara yansıdı.
ANTALYA (İHA) - Antalya'da yaban hayatı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yerleştirilen foto-kapanlara yansıdı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'nin farklı noktalarına yerleştirilen foto-kapanlar Antalya'daki yaban hayatını görüntüledi. Foto-kapanlara yansıyan kısa kesitler, Antalya'da yaban hayatının çeşitliliği gözler önüne seriyor.
(Hidayet Türkyılmaz/İHA)