Antalya'da vinçle 30 metreye çıkartılan otomobilde tehlikeli eğlence

Antalya'da bir genç vinç yardımıyla yaklaşık 30 metre yükseğe çıkardığı otomobilin içinden aşağıdakileri selamladı. Otomobilin altındaki kişiler ise yürekleri ağızlara getirdi.

Konyaaltı ilçesi Çakırlar Mahallesi'nde bir grup genç, hurdaya ayrılan otomobili vinç yardımıyla havaya kaldırdıkları anları sosyal medyadan paylaştı. İçinden halat geçirilerek yaklaşık 30 metre yüksekliğe kaldırılan otomobilin içine bir de genç bindi. Otomobil içindeki kamera ve drone ile de bu tehlikeli anlar görüntülendi. Otomobilin içindeki kişi kendisini görüntüleyenleri el sallayarak selamlarken, vinç altında dolaşan kişiler yürekleri ağızlara getirdi. Görüntü çeken kişi, 'Tuğrul canlı yayına katıl, canlı yayına' sözleri ile 'Kaç metredeyiz? Az oldu az' şeklindeki diyaloglar görüntülere yansıdı. Tavanındaki halat yardımıyla 30 metreye çıkartılan otomobil içindeki kişide o anları cep telefonuyla kayda aldı.

Gençlerin tehlikeli eğlencesi kazasız sona erdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı