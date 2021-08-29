Antalya'da villanın çatısından düşen inşaat ustası öldü

Antalya'nın Serik ilçesinde montaj yapmak için çıktığı 3 katlı villanın çatısından düşen inşaat ustası hayatını kaybetti.

Antalya'nın Serik ilçesinde montaj yapmak için çıktığı 3 katlı villanın çatısından düşen inşaat ustası hayatını kaybetti.

İnşaat ustası Fadıl Setirek (45), Kadriye Mahallesi'nde montaj yapmak için bir villanın çatısına çıktı. İşi bittikten sonra merdivenle inmeye çalışan Setirek, dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Sağlık ekibince özel bir hastaneye kaldırılan Setirek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İnşaat ustasının cenazesi, hastane morgunda yapılan incelemenin ardından ailesine teslim edildi.

Evli ve 3 çocuk babası Setirek'in, memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer