Antalya'da villalardan antika eşya çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde, girdiği villalardan antika eşya hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde, girdiği villalardan antika eşya hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Çukurbağ Yarımadası bölgesinde villalardan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışmada, bir evden hırsızlık yaptığı tespit edilen H.T. suç üstü yakalandı.

Yapılan çalışmada şüphelinin villalardan çalarak ormanlık alanda sakladığı öne sürülen antika halı, tablo ve bazı eşyalar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci