Antalya'da vicdanları sızlatan görüntü Antalya'da henüz yeni doğmuş bebek, cemaat öğlen namazını kılarken cami bahçesine bırakıldı.

Antalya'da henüz yeni doğmuş bebek, cemaat öğlen namazını kılarken cami bahçesine bırakıldı. Erkek olduğu öğrenilen bebek, sağlık kontrolünün ardından çocuk esirgeme kurumuna götürüldü. Cami Müezzini Hasan Şimşek, bebeğin üzerinde kanlar bulunduğunu belirterek, "Yeni doğmuş bir bebekti. Burada sokak köpekleri var. Üzerinde kan olduğu için sonuç kötü olabilirdi" dedi.

Olay dün öğlen namazı sonrası Kepez ilçesi Yükseliş Cami'nin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cemaatin öğle namazı farzını kıldığı sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler cami bahçesine henüz yeni doğmuş bir bebek bıraktı. Cemaatin namaz çıkışında yerde bir bebeğin hareketsiz bir şekilde yattığını görmesiyle durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdildi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaptıkları ilk kontrolde bebeğin yaşadığını tespit eden sağlık ekipleri ardından detaylı sağlık kontrolü için bebeği ambulansla hastaneye götürdü.

Polis ekipleri ise bebeği cami bahçesine bırakan kişinin bulunması için çalışma başlattı.

"Karnı acıkmıştı, sürekli dilini dışarı çıkarıyordu"

Öğle namazı öncesi camiyi yarım saat önce açtıklarını ancak bir bebek göremediklerini ifade eden Yükseliş Cami Müezzini Hasan Şimşek, bebeğin farz namazı kılınırken bırakıldığı yönünde düşüncesi olduğunu söyledi. Şimşek şunları söyledi: "Cemaat camiye gelirken de bebeğin bulunduğu yerde bebek görmemiş. Öğlen namazının farzını kılarken bebeği bırakmışlar. Çünkü namaz bitiminde oradan geçen cemaat bebek olduğunu söyledi. Bebeği gördüğümüzde üzeri çıplaktı, sadece üzerine bir havlu atmışlardı. 112'yi aradık ve bebeği hastaneye götürdüler. Nefes alıyordu ama uyuyor vaziyetteydi. Acıkmıştı sanırım. Sürekli dilini dışarı çıkartıyordu. Yeni doğmuş bir bebekti çünkü üzerinde halen kanları bulunuyordu. Burada sokak köpekleri var. Üzerinde kan olduğu için sonuç kötü olabilirdi. Köpeklere denk gelmemesi bizleri sevindirdi. 16 senedir görevliyim ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Bebeği bırakan kişinin vicdanını rahatlatmak için 'nasılsa burada namaz çıkışı görüp, haber verirler' düşüncesiyle hareket etti diye düşünüyoruz."

"Yüreğimiz parçalandı, bakamadım"

Cemaatten Metin Arık da namaz çıkışında bebeği görünce hemen polisi aradığını belirterek, "Öğlen namazının farzını kıldıktan sonra dışarı çıktığımda bebek orada yatıyordu. Polisi aradım ve ardından ambulans da geldi ve onu götürdüler. Yüreğimiz parçalandı, bakamadım bile. Daha yeni doğmuş, 2 saatlik bir bebekti" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA