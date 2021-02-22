Antalya'da Vergi Haftası kutlanıyor

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Türkiye'de toplanan vergilerin vatandaşa hizmet olarak döndüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bu yıl 32'ncisi kutlanan Vergi Haftası dolayısıyla Antalya Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan başkanlığındaki heyet, Vali Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yazıcı, Türkiye'de vergi bilincinin her geçen yıl arttığını belirtti.

Toplumda vergi bilinci oluşmasının önemine değinen Vali Yazıcı, "Şunu unutmayalım ki toplanan her bir kuruş, vatandaşlarımıza hizmet olarak dönüyor." ifadesini kullandı.

Kamu hizmetlerinin vatandaşa en hızlı şekilde ulaşmasının toplanan vergiler sayesinde olduğuna dikkati çeken Yazıcı, vergi kaçakçılığını önleme ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele konusunda vatandaştan destek beklediklerini vurguladı.

Vali Yazıcı, ziyaret sonunda Karayılan'a günün anısına plaket takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek