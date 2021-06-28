Antalya'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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Antalya'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Antalya'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Anadolu Ajansı / Talip Demirci - Haberler | Güncel

Antalya'nın Kaş ilçesinde hayatını kaybeden 68 yaşındaki Kıbrıs gazisi Hakkı Sarıkavak son yolculuğuna uğurlandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde hayatını kaybeden 68 yaşındaki Kıbrıs gazisi Hakkı Sarıkavak son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir ilik kanseri tedavisi gören Sarıkavak, hayatını kaybetti.

İkindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Sarıkavak'ın cenazesi, Çavdır Mahalle Mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, askeri erkan ve gazinin yakınları da katıldı.

Antalya'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Antalya'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Antalya'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci

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