Antalya'da Vefa Sosyal Destek ekipleri 128 bin kişinin yardımına koştu Antalya'da oluşturulan Vefa Sosyal Destek Koordinasyon Merkezi ekiplerine, 128 bin 351 vatandaşa hizmet götürüldü.

Antalya'da oluşturulan Vefa Sosyal Destek Koordinasyon Merkezi ekiplerine, 128 bin 351 vatandaşa hizmet götürüldü.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma sınırlaması getirilen 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Koordinasyon Merkezi'ne, bugüne kadar 132 bin 781 çağrı geldiği, bunların 128 bin 351'inin talebinin yerine getirildiği belirtildi.

Açıklamada, yerine getirilen çağrıların 20 bin 190'ının bilgi alma, 21 bin 150'sinin gıda ve temizlik, 24 bin 512'sinin bankacılık işlemleri, 12 bin 795'inin sağlık işlemleri ve 49 bin 704'ünün ise seyahat izni olduğu bildirildi.

Vefa Sosyal Destek ekiplerinin, 25 bini hayırseverlerce karşılanan 27 bin 500 gıda kolisi ile kamu ve özel sektör çalışanlarıyla vatandaşlara 3 milyon 717 bin maske dağıttıkları kaydedildi.

Kaynak: AA