Antalya'da vatandaşlar sahilin ve güneşli havanın keyfini çıkardı

Turizm merkezi Antalya'da, güneşli havayı fırsat bilenler sahilde zaman geçirdi.

Turizm merkezi Antalya'da, güneşli havayı fırsat bilenler sahilde zaman geçirdi.

Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentin dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde, Antalyalılar ve turistler güneşlenmenin keyfini çıkardı.

Bazı vatandaşlar denize girerken, bazıları ise balık tuttu, bisiklet sürüp palmiyelerin altında yürüyüş yaptı.

Çocuklar da oyun parklarında gönüllerince eğlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden