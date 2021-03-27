Antalya'da vatandaşlar sahilin ve güneşli havanın keyfini çıkardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Antalya'da vatandaşlar sahilin ve güneşli havanın keyfini çıkardı

Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Güncel
Antalya'da vatandaşlar sahilin ve güneşli havanın keyfini çıkardı

Turizm merkezi Antalya'da, güneşli havayı fırsat bilenler sahilde zaman geçirdi.

Kağıt toplayan sığınmacıyı darbedip motosikletini yakan saldırganlar serbest bırakıldı
Kağıt toplayan sığınmacıyı darbedip motosikletini yakan saldırganlar serbest bırakıldı

Turizm merkezi Antalya'da, güneşli havayı fırsat bilenler sahilde zaman geçirdi.

Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentin dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde, Antalyalılar ve turistler güneşlenmenin keyfini çıkardı.

Bazı vatandaşlar denize girerken, bazıları ise balık tuttu, bisiklet sürüp palmiyelerin altında yürüyüş yaptı.

Çocuklar da oyun parklarında gönüllerince eğlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Demet Akalın Aleyna Tilki Jason Statham Cemal Can Canseven
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Nihat Özdemir Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Atv Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya'da vatandaşlar sahilin ve güneşli havanın keyfini çıkardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 14:18:34. #1.14#
title