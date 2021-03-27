Antalya'da vatandaşlar karın keyfini çıkardı

Antalya'nın Akseki ilçesindeki Alacabel mevkisi, kar yağışının ardından çok sayıda doğaseveri ağırladı.

Antalya'nın Akseki ilçesindeki Alacabel mevkisi, kar yağışının ardından çok sayıda doğaseveri ağırladı.

Kar yağışıyla beyaza bürünen 1825 rakımlı bölgeye akın eden vatandaşlardan bazıları kartopu oynadı, su botu ve poşetlerle kayarak gönüllerince eğlendi kimisi de piknik yaptı.

İl merkezinde yaşayan ve hafta sonunu Alacabel'de değerlendiren Halil Şimşek, AA muhabirine, doğanın tadını doyasıya çıkardıklarını belirterek, "Hafta sonu uygulanan kısıtlamanın bir güne düşürülmesiyle oğlumla hemen buraya geldik. Karın keyfini çıkarıyoruz." dedi.

Hasan Dağtekin ise hafta sonunu ailesiyle kar topu oynayarak geçirmek istediklerini ifade ederek, "Kardan adam yaparak kızak eşliğinde kayarak hem çocuklarımız eğleniyor hem de bizler güzel zaman geçirmiş oluyoruz. Burası gerçekten doğa harikası bir yer." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu