Antalya'da vatandaşlar karın keyfini çıkardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Antalya'da vatandaşlar karın keyfini çıkardı

Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel
Antalya'da vatandaşlar karın keyfini çıkardı

Antalya'nın Akseki ilçesindeki Alacabel mevkisi, kar yağışının ardından çok sayıda doğaseveri ağırladı.

Koyun otlatan çoban, boşaltılan domuz çiftliğinde insana ait kafatası buldu
Koyun otlatan çoban, boşaltılan domuz çiftliğinde insana ait kafatası buldu

Antalya'nın Akseki ilçesindeki Alacabel mevkisi, kar yağışının ardından çok sayıda doğaseveri ağırladı.

Kar yağışıyla beyaza bürünen 1825 rakımlı bölgeye akın eden vatandaşlardan bazıları kartopu oynadı, su botu ve poşetlerle kayarak gönüllerince eğlendi kimisi de piknik yaptı.

İl merkezinde yaşayan ve hafta sonunu Alacabel'de değerlendiren Halil Şimşek, AA muhabirine, doğanın tadını doyasıya çıkardıklarını belirterek, "Hafta sonu uygulanan kısıtlamanın bir güne düşürülmesiyle oğlumla hemen buraya geldik. Karın keyfini çıkarıyoruz." dedi.

Hasan Dağtekin ise hafta sonunu ailesiyle kar topu oynayarak geçirmek istediklerini ifade ederek, "Kardan adam yaparak kızak eşliğinde kayarak hem çocuklarımız eğleniyor hem de bizler güzel zaman geçirmiş oluyoruz. Burası gerçekten doğa harikası bir yer." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Vladimir Putin Mehmet Özhaseki Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Şeyma Subaşı Birkan Sokullu Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ersun Yanal Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ege Türk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya'da vatandaşlar karın keyfini çıkardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 20:12:41. #1.14#
title