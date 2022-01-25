ANTALYA (İHA) - Antalya'da vatandaşlar aracın üzerinde kardan adam ile şehir turu attı

serik ilçesinde 31 yıl sonra kar heyecanı yaşayan vatandaş: "Antalya Serik'te ilk karı topladım. Allah'ım bembeyaz"

ANTALYA - Antalya'nın Serik İlçesi'nde vatandaşlar yaptıkları kardan adamı aracın üzerinde gezdirerek şehir turu attı. Bir başka vatandaş ise kar heyecanını, "Antalya Serik'te ilk karı topladım. Allah'ım bembeyaz. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok" diyerek sevincini anlattı.

Antalya'da Meteorolojinin uyarıları doğrultusunda kent merkezinde beklenen kar, saat 03.00 sıralarında başladı. Yağış, kıyı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, yüksek rakımlı yerlerde kar şeklinde görüldü. Kentin şehir merkezine en son kar yağışı 7 Ocak 1993 tarihinde 5 santim olarak ölçülmüştü. Antalya'nın Serik İlçesi'nde etkili olan kar yağışının ardından vatandaşlar dışarı koştu. Bir sürücü kardan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Araç tekerleri yukarı geldi.

Vatandaşlar aracın üzerine koydukları kardan adam ile şehir turu attı

Bir vatandaş ise kardan adam yaptı. Vatandaşlar aracın üzerine koydukları kardan adam ile şehir turu attı. 31 yıl önce yağan karı görmediğini belirten sürücü, "31 sene önce görmedim. Bu sene görmek nasip oldu. Bir kardan adam yaptık. Onu da gezdirelim dedik" sözlerine yer verdi. Bir başka vatandaş ise kova ile kar toplamanın sevincini yaşadı.

"Antalya Serik'te ilk karı topladım"

Yaşadıklarını videoda anlatan kişi, "Antalya Serik'te ilk karı topladım. Allah'ım bembeyaz. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Serik karlar altında. Mükemmel bir görüntü. Serik'te inanılmaz karın heyecanı dorukta. An an çekeceğim. Dakika dakika. Bizim çocukluğumuzda hayaldi bu" sözlerine yer verdi. Aynı zamanda şahıs annesine kardan adam yaptırarak o anları da kayda aldı.