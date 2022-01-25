Antalya'da vatandaşın ilacını jandarma ekipleri teslim etti
Antalya'nın Kaş ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ilaçlarını temin edemeyen kadına jandarma ekipleri destek oldu.
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ilaçlarını temin edemeyen kadına jandarma ekipleri destek oldu.
İlçenin Hacıoğlan Mahallesi'nde oturan G.Ç. hava muhalefeti nedeniyle ilaçlarını temin edemeyince jandarma ekiplerinden yardım istedi.
Jandarma ekipleri, G.Ç'nin ilaçlarını eczaneden alarak evine teslim etti.
AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri