Antalya'da valizinde 1 kilo 825 gram esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde, valizinden uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri Manavgat Otogarı'na gelen bir yolcunun valizinde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Otogarda yakalanan zanlı M.Ş.D'nin valizinde yapılan aramada, 1 kilo 825 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Süleyman Elçin - Son Dakika Haberleri

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