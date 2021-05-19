Antalya'da vaka sayısı düştü, sahiller doldu
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Antalya'da vaka sayısı düştü, sahiller doldu

Demirören Haber Ajansı / Tolga Yıldırım - Haberler | Güncel

ANTALYA'da tam kapanma sürecinde, 100 bin nüfustaki koronavirüs vaka sayısının 300'lerden 61'e düşmesiyle, sahiller doldu.

ANTALYA'da tam kapanma sürecinde, 100 bin nüfustaki koronavirüs vaka sayısının 300'lerden 61'e düşmesiyle, sahiller doldu.

Dün açıklanan 100 bin nüfustaki vaka sayısı 300'lerden 61'e düşen Antalya, tekrar turuncu kategoriye döndü. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda, hava sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü Antalya'da güneşli havanın tadını çıkarmak isteyenler, Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu. Bayram tatilini denizde eğlenceli vakit geçirerek değerlendirmek isteyenlerin, kademeli normalleşme sürecinde koronovirüs tedbirlerine zaman zaman uymadığı görüldü. Sahilde yürüyüş ve spor yapanların yanı sıra, plajda güneşlenenlerden bazıları maske takmamayı tercih etti.

Aileler sahilde çocuklarıyla vakit geçirip, parklarda spor yaparken, plajda güneşlenip yüzenler denizin tadını çıkardı.

Antalya'da vaka sayısı düştü, sahiller doldu
Antalya'da vaka sayısı düştü, sahiller doldu
Antalya'da vaka sayısı düştü, sahiller doldu
Antalya'da vaka sayısı düştü, sahiller doldu
Antalya'da vaka sayısı düştü, sahiller doldu
Antalya'da vaka sayısı düştü, sahiller doldu
Antalya'da vaka sayısı düştü, sahiller doldu
Antalya'da vaka sayısı düştü, sahiller doldu
Antalya'da vaka sayısı düştü, sahiller doldu
Antalya'da vaka sayısı düştü, sahiller doldu
Antalya'da vaka sayısı düştü, sahiller doldu
Antalya'da vaka sayısı düştü, sahiller doldu
Antalya'da vaka sayısı düştü, sahiller doldu
Antalya'da vaka sayısı düştü, sahiller doldu
Antalya'da vaka sayısı düştü, sahiller doldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Yıldırım

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