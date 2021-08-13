Antalya'da Üzümdere ırmağı kurudu

Antalya'da Üzümdere ırmağı kurudu Antalya'nın Akseki ve İbradı sınırlarında bulunan Üzümdere ırmağı, birkaç göletler dışında kurudu.

Antalya'da Üzümdere ırmağı kurudu

ANTALYA - Antalya'nın Akseki ve İbradı sınırlarında bulunan Üzümdere ırmağı, birkaç göletler dışında kurudu.

Yurdun bazı bölgelerinde şiddetli yağmur ve sel felaketleri yaşanırken, Antalya'nın Oymapınar ve Manavgat barajlarını besleyen en önemli kaynaklardan Üzümdere ırmağında, birkaç küçük göletler dışında su kalmadı.

Bölgede yaşayanlar önceki yıllarda kasım ayına kadar suyun aktığı ırmakta, son birkaç yıldır bu mevsimlerde kuruduğunu dile getirdi. Irmağın kurumasının nedeni olarak ise kışın kar yağmaması ve bahar yağmurlarının gelmemesi olarak nitelendirildi.

"Kar yağmıyor"

Bölge sakinlerinden Ayşe Çelik, eskiden ağustos ayında bile Üzümdere ırmağında azda olsa suyun aktığını söyledi.

Bugün ırmaktan bir damla su bile akmadığını söyleyen Çelik "Önceki yıllarda kasım ayına kadar ırmaktan az da olsa su akardı. Son 4-5 yıldır ırmağın kuruduğunu görüyorum. Irmağın kurumasının nedeni sanıyorum kışın kar yağmaması" dedi.

"Taşlar bembeyaz ortaya çıkmış"

Irmağı kuru şekilde görünce çok üzüldüğünü ifade eden Çelik, "Bu yıl ırmağın çok erken kuruduğunu gördüm. Biz bu ayda buraya piknik yapmaya gelirdik. Bu aylarda bile su akardı. Son yıllarda kuraklık nedeni ile Üzümdere ırmağı kurumaya başladı. Geçtiğimiz yıl Toros Dağlarına fazla kar yağmadı. Nisan ayında bile yağmur görmedik. Şu anda burası içler acısı. Ağaçların kökleri çıkmış, damla su yok. Yağmur yok. Doğa bitiyor. İnşallah yakın zamanda yağmurlar yağmaya başlar. Eskiden burada alabalık, yengeç ve canlılar bulunurdu. Şimdi ne oldu bilmiyoruz. Damla su yok " diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ayşe Çatlı