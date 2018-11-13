Uzman Çavuş, Arkadaşıyla Otururken Kafasına Sıkıp İntihar Etti
Antalya'da görevli uzman çavuş, evinde kendisi gibi uzman çavuş olan bir arkadaşıyla otururken silahını başına dayayarak ateş etti. Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan uzman çavuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde görevli uzman çavuş,evinde kendisi gibi uzman çavuş olan bir arkadaşıyla otururken silahını başına dayayarak ateş etti. Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan uzman çavuş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
ARKADAŞIYLA OTURURKEN KAFASINA SIKTI
Edinilen bilgiye göre, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Side Selimiye Karakolunda görevli 24 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş A.E. Yukarı Pazarcı Mahallesi'ndeki evinde kendisi gibi uzman çavuş olan bir arkadaşıyla otururken silahını başına dayayarak ateş etti.
KURTARILAMADI
Arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekibi tarafından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan A.E. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
NİŞANLISINDAN AYRILDIĞI ORTAYA ÇIKTI
A.E.'nin kısa bir süre önce nişanlısından ayrıldığı, bundan dolayı da bunalımda olduğu iddia edildi. A.E.'nin akşam evde beraber olduğu arkadaşı ifadesine başvurulmak üzere polis tarafından emniyete götürüldü.
SİLAH ARKADAŞLARI HASTANEYE AKIN ETTİ
A.E.'nin intihar haberini alan silah arkadaşları Manavgat Devlet Hastanesine akın ederken, cenazesi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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MARKETLERDEKİ POŞETLER UCRETLİ OLACAK ARTIK YASA MECLİSTEN GEÇTİ HAYIRLI OLSUN CANIM ULKEMECevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Cahil insanlari uzman cavus yapip 4700 tl maas veriyolar. 10 yil sonra jandarma teskilati zabita gibi olacak bunlar yuzunden.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bi kadın yüzünden uZman çavuşumuz intihar ediyor kadınlaRIN bu kadar önünü açarsan olacagı bu mekanın cennet olsun askerimizin ÖNCE VATANCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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İntihar nedir ya 24 yaşındasın millet 24 yaşında olmak için servetini verir allah dağına göte kar verir ve hepsini kaldıracak güçteyiz ve sen gidiyorsun ailen napacak ,hiç acımıyorum olan geride kalana ailene oluyorCevap Yaz Yayından Kaldır
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Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun..Allah affetsin inşallahCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır