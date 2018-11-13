Uzman Çavuş, Arkadaşıyla Otururken Kafasına Sıkıp İntihar Etti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde görevli uzman çavuş,evinde kendisi gibi uzman çavuş olan bir arkadaşıyla otururken silahını başına dayayarak ateş etti. Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan uzman çavuş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ARKADAŞIYLA OTURURKEN KAFASINA SIKTI

Edinilen bilgiye göre, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Side Selimiye Karakolunda görevli 24 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş A.E. Yukarı Pazarcı Mahallesi'ndeki evinde kendisi gibi uzman çavuş olan bir arkadaşıyla otururken silahını başına dayayarak ateş etti.

KURTARILAMADI

Arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekibi tarafından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan A.E. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

NİŞANLISINDAN AYRILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

A.E.'nin kısa bir süre önce nişanlısından ayrıldığı, bundan dolayı da bunalımda olduğu iddia edildi. A.E.'nin akşam evde beraber olduğu arkadaşı ifadesine başvurulmak üzere polis tarafından emniyete götürüldü.

SİLAH ARKADAŞLARI HASTANEYE AKIN ETTİ

A.E.'nin intihar haberini alan silah arkadaşları Manavgat Devlet Hastanesine akın ederken, cenazesi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.