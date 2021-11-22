Antalya'da uzayan sezon turizmciyi mutlu etti

ANTALYA (AA) - MUSTAFA KURT/HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle geçen yıl kötü bir sezon yaşayan Antalya'daki turizmcilerin yüzü bu yıl kasımda da Turist hareketliğin devam etmesiyle gülüyor.

Dünyayı etkileyen Kovid-19 salgını, turizm sektörünü de olumsuz etkiledi. Geçen yıl kötü bir sezon geçiren turizmciler, 2021 yılında aşılama oranının artması ve turizm sezonunun uzamasıyla mutlu oldu.

Türkiye Otelciler Federasyon (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, AA muhabirine, salgın nedeniyle sezonun geç başladığını ancak ilçede hareketliliğin devam ettiğini söyledi.

Yaklaşık 600'ün üzerinde tesis ve 200 bine yakın yatak kapasitesine sahip ilçede kasım doluluklarının yüzde 50 seviyesinde olduğunu ifade eden Sili, şunları söyledi:

"Geçen sene salgın nedeniyle seyahat sektörü olumsuz yönde etkilendi ancak bu yıl aşı oranlarının artması ve Güvenli Turizm Sertifika Programı ile özellikle haziran sonrası hareketlilik yaşamaya başladık. Yurt içinde ve yurt dışında ciddi talep gördük. Geçen seneye oranla keyifli bir sezon geçirdik. En azından işleri döndürebildik."

2022 yılı umut veriyor

Antalya'nın geçen yıl 3,5 milyon civarında turist ağırladığını anımsatan Sili, kent olarak bu yılı ise 9 milyonun üzerinde bir rakamla kapatmaya hazırlandıklarını bildirdi.

Gelecek yıldan daha umutlu olduklarını aktaran Sili, "Tur operatörleri ile görüşmelerimizde 2022 için olumlu sinyaller alıyoruz. İyi bir turizm sezonu geçireceğimizi düşünüyoruz. İnsanlar 2 yıldır seyahat edemediler, uçuşlar açık olduğu sürece tatil yapma talebi artacaktır. Bu açıdan gelecek yıl daha iyi bir sezon bekliyoruz." diye konuştu.

Geçen yıl çok sayıda tesisin salgın nedeniyle kapalı olduğunu hatırlatan Sili, bu nedenle bu yıl personel konusunda sıkıntı yaşadıklarını kaydetti.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca da Antalya'da havaların 23-24 derecede seyrettiğini dile getirerek, "Ruslar gelmeye devam ediyor, kısmen Avrupalılar halen geliyor. Spor ve kongre turizmi de hareketlendi." dedi.

Atmaca, kasım ayının 2020'ye göre iyi gittiğini, yaz döneminin de geçen yıla oranla çok daha iyi olduğunu ifade ederek, turizmde 2019 rakamlarına doğru emin adımlarla ilerlendiğini kaydetti.

Gelecek yıl için de hazırlıklara başladıklarını dile getiren Atmaca, "Bu yıl için 9 milyon (turist) demiştik ve 9 milyonu gördük. 2022 için daha fazla turist ve daha fazla gelir için çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

AA / Mustafa Kurt - Son Dakika Haberleri

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