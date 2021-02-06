Antalya'da uyuşturucuyu sobaya saklayan 3 şüpheli yakalandı
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Antalya'da uyuşturucuyu sobaya saklayan 3 şüpheli yakalandı

06.02.2021 14:51 | Son Güncelleme: 06.02.2021 14:54
Antalya'da uyuşturucuyu sobaya saklayan 3 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan biri Özbekistan uyruklu kadın 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan biri Özbekistan uyruklu kadın 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Bölgesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu U.T, C.P. ile birlikte yaşadığı Özbekistan uyruklu D.S'nin uyuşturucu sattıklarını tespit eden ekipler, şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi.

Evde, narkotik köpeğinin de katıldığı aramada, büyük bir bölümü sobanın içinde olmak üzere bir miktar çeşitli uyuşturucu madde, 13 sahte 50 dolar, 13 sahte 50 lira, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "parada sahtecilik" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Bu sırada zanlılardan biri, görüntü alan gazetecilere tepki gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur

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