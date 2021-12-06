Uyuşturucuyu peynir bidonlarına sakladığı öne sürülen 4 şüpheli yakalandı - Haberler
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Uyuşturucuyu peynir bidonlarına sakladığı öne sürülen 4 şüpheli yakalandı

AA - Haberler | Güncel

Antalya'da peynir bidonunda uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

DİYARBAKIR (AA) - Antalya'da peynir bidonunda uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'dan kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Takibe alınan otomobili durduran ekipler, yaptıkları aramada peynir bidonuna gizlenen 14 kilo 149 gram esrar ele geçirdi.

Araçtaki E.M, Ö.D. ve İ.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda Muratpaşa ilçesinde yaşayan G.Y. de evinde yakalandı.

Evde yapılan aramalarda da 11 kilo 926 gram esrar ele geçirildi.

Öte yandan, operasyon anı polis ekiplerince görüntülendi.

Görüntüde, polis ekiplerinin uyuşturucuyu peynir bidonlarının içinde bulması yer alıyor.

Uyuşturucuyu peynir bidonlarına sakladığı öne sürülen 4 şüpheli yakalandı

Uyuşturucuyu peynir bidonlarına sakladığı öne sürülen 4 şüpheli yakalandı

Uyuşturucuyu peynir bidonlarına sakladığı öne sürülen 4 şüpheli yakalandı

Uyuşturucuyu peynir bidonlarına sakladığı öne sürülen 4 şüpheli yakalandı

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AA - Son Dakika Haberleri

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