Antalya'da uyuşturucuyu operasyonunda bir kişi yakalandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Duraliler Mahallesi'nde oturan A.G'nin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin evine düzenlenen operasyonda, narkotik köpeğiyle yapılan aramada, alet çantasındaki poşette bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda A.G. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş