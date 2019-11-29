Antalya'da uyuşturucuyu gece lambasının içine gizleyen şüpheli yakalandı
Haberler » Güncel » Antalya'da uyuşturucuyu gece lambasının içine gizleyen şüpheli yakalandı - Haber

Antalya'da uyuşturucuyu gece lambasının içine gizleyen şüpheli yakalandı

Antalya'da iş yerinde gece lambasının içine gizlenen uyuşturucu ele geçirildi.

29.11.2019 16:14 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:14
Antalya'da uyuşturucuyu gece lambasının içine gizleyen şüpheli yakalandı

'da iş yerinde gece lambasının içine gizlenen uyuşturucu ele geçirildi.

Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ş.S'nin kullandığı otomobili ilçesi Çayyazı Mahallesi'nde durdurdu.

Aramada 20 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ş.S'nin iş yerindeki gece lambasının içinde 162 gram sentetik uyuşturucu ile kum torbasında hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelinin ifade işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et