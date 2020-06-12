Antalya'da uyuşturucuyu direksiyon simidine saklayan tır şoförü tutuklandı Antalya'da aracında uyuşturucu bulunan tır şoförü tutuklandı.

Antalya'da aracında uyuşturucu bulunan tır şoförü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente tırla uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.

Harekete geçen Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aksu ilçesindeki uygulama noktasında H.N.Ç'nin kullandığı tırı durdurdu.

Dedektör köpekle araçta yapılan aramada, şoför koltuğuna, direksiyon simidine ve ön göğüs bölgesine gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.N.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA